Elazığspor, Belediye Derincespor’la oynanacak maçın biletlerinin satışa çıkarıldığını açıkladı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 19. haftasında Belediye Derincespor’la karşılaşacak olan Elazığspor’da bu maçın biletleri satışa çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ’’Pazar günü oynayacağımız Belediye Derincespor maçı biletleri satışa sunuldu. Online biletleri passo.com.tr’den temin edebilirsiniz. Kağıt biletleri Elazığspor Storeden temin edebilirsiniz. Maç günü stadyum gişelerinden satış gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: iha