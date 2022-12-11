Oyuncuların kulüpten ayrıldığı, federasyona başvurduğu ve teknik ekibin de görevi bıraktığı TFF 3. Lig takımlarından Belediye Derincespor’da takımı sahaya çıkaran Kocaelispor’un unutulmayan isimleri Hamza Mutlu ve Murat Soner Başak maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki maçlığına görev tebliğ edilen Hamza Mutlu, "Altını çizmek istiyorum; bugünkü galibiyette en az katkısı olan biziz. Bu zorluklarla bu zamana kadar çok iyi mücadele etmişler ki bize bu seviyede takım bıraktılar. Biz geldiğimiz kısa sürede oyunculara hocalık değil, sadece ağabeylik yaptık" dedi.

Oyuncuların kulüpten ayrıldığı, federasyona başvurduğu ve teknik ekibin de görevi bıraktığı TFF 3. Lig takımlarından Belediye Derincespor’da takımı sahaya çıkaran Kocaelispor’un unutulmayan isimleri Hamza Mutlu ve Murat Soner Başak maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki maçlığına görev tebliğ edilen Hamza Mutlu, "Altını çizmek istiyorum; bugünkü galibiyette en az katkısı olan biziz. Bu zorluklarla bu zamana kadar çok iyi mücadele etmişler ki bize bu seviyede takım bıraktılar. Biz geldiğimiz kısa sürede oyunculara hocalık değil, sadece ağabeylik yaptık" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Belediye Derincespor’da alacakları ödenmediği gerekçesiyle 3 futbolcu; Kadir Torbacı, Ramazan Özkabak ve Tufan Deniz Gelen kulüpten ayrıldı. 14 futbolcu da alacakları sebebiyle TFF’nin kapısını çaldı. Hafta içinde teknik direktör İsmail Cem Cambaz ve ekibi de kulübe veda etti. Mali açıdan yaşadığı sıkıntılar sebebiyle futbolcularına ödeme yapamayan ve Kocaelispor’un pilot takımı olma durumundaki belirsizlik yüzünden çalkantılı günler geçiren Belediye Derincespor sahasında Hacettepe 1945 Spor Kulübü’nü ağırladı. Takımı sahaya; futbol kariyerini Belediye Derincespor’da noktalayan ve kısa süre önce U-15 takımı sorumlusu olan, Kocaelispor’un unutulmaz kaptanlarından Hamza Mutlu ve Kocaelispor’un efsane oyuncularından Murat Soner Başak çıkardı.

Kocaelispor’un unutulmazları Derince’nin başında

Uğurcan Bekçi ve Mehmet Tosun’un sakat olduğu için oynayamadığı sarı-lacivertliler, Uğurcan İkikardeş ve Furkan Gedik’in golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çalkantılı günler geçiren takımın aldığı kritik galibiyetin ardından ilk kez profesyonel bir maçta teknik adam olarak sahaya çıkan Hamza Mutlu ve yardımcısı Murat Soner Başak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mutlu, “Kulüpteki durumları biliyorsunuz. Maddi sıkıntılar vardı. Oyuncu sayısı olarak eksiktik. Nicelik olarak eksildik. Şile maçından sonra 3 arkadaşımız ayrıldı. Uğurcan Bekçi sakattı. Mehmet Tosun’u mecbur kalmazsa kullanmayacaktık, sakattı. Bu şartlar altında çıkılan müsabakada ilk yarı bölüm bölüm sıkıntı yaşadığımız, oyunu verdiğimiz anlar oldu. İkinci yarı, sezon başından beri yaptığı her şeyi yaptılar" dedi.

"Fedakarlık yapılacaksa bizim için değil kendileri ve takım arkadaşları için yapmaları gerektiğini söyledik"

Maçtan önce takımı motive etmek için konuşma yaptıklarını belirten Hamza Mutlu, "Maçtan önce oyunculara fedakarlık yapılacaksa, geleli iki gün olan bizim için değil, kendileri ve takım arkadaşları için yapmaları gerektiğini söyledik. Daha kötü tablo bekliyordum ama iki üç gündür oyuncu arkadaşları antrenmanlarda da çok pozitif gördüm. Şöyle avantajımız vardı; futbolu burada bıraktığım için oyuncuların bazıları takım arkadaşlarım, diğerlerini de tanıyoruz. Ya rakip olarak oynamışız ya buradaki maçlarını izlemişiz. Tüm bunların yanında İsmail Cem Hoca’ya çok teşekkür ediyoruz, kulüp adına da teşekkür ediyoruz. Biz iki maç için geldik. Cem Hoca çok iyi bir takım bırakmış, çok iyi antrene etmiş. Sayı olarak eksik olsak da oyuncuların taktik-teknik anlayışları ve disiplinleri on numara. Kulüp yönetimi de çok karakterli takım kurmuşlar. Transfer ederken oyuncu karakterlerine de bakmışlar. Derincespor’a, Kocaeli camiasına galibiyet inşallah iyi gelir" diye konuştu.

“Galibiyette en az katkısı olan biziz”

Galibiyette esas marifetin kendilerinde olmadığını söyleyen Mutlu, "Bundan sonrası ilçenin ve şehrin büyüklerinin işi. Bizim Karaköprü maçımız kaldı. Altını çizmek istiyorum; bugünkü galibiyette en az katkısı olan biziz; ben, Murat hocam, Ekrem hocam ve Emre hocam. Bu takımı kuran yönetim, hazırlayan Cem hoca ve ekibi, birlikte çalışan personel var. Bu zorluklarla bu zamana kadar çok iyi mücadele etmişler ki bize bu seviyede takım bıraktılar. Biz geldiğimiz kısa sürede oyunculara hocalık değil, sadece ağabeylik yaptık. Onlar da mahcup etmediler" sözlerini kaydetti.

“Bize A takımda iki maçlık görev tebliğ edildi”

Kendilerine iki maçlık görev tebliğ edildiğine değinen Mutlu, "Biz U-15’in teknik sorumlularıyız. Burası bize görev tebliğ edildi. ‘Hocam iki maç burada görevde duracaksınız’ dediler. Profesyonelde devam etmek gibi bir beklentimiz yok. Buraya gelirken herhangi bir şeyin pazarlığını da yapmadık. Biz sonuçta buranın çalışanıyız. İlk maçta görevimizi yaptık, ikinci maçımız da var. Sonrasıyla ilgili teklif gelirse o konu da sonraki iş. Karaköprü maçını düşünüyoruz. Başlarken de A takımla ilgili herhangi bir beklentim yoktu. Başımızdaki yöneticilerin de bazı söylemleri olmasına rağmen ‘Altyapıda en az 2 yıl çalışmak istiyorum’ dedim. Çok mütevazı biriyim. Tanıyanlar bilir. Mütevazi olmayacağım tek konu şudur; futbolu iyi bildiğimi düşünüyorum. Oyunculuktan antrenörlüğe geçişle alakalı ise çok gerildim. Çünkü bugün oyuncu eksiğimiz çoktu. Rakip sertti. Duygularımızda gelgitlerimiz oluyor. Çünkü sahada sadece kendinizden sorumlusunuz. Kulübeye gelince hem takımdan hem de büyük bir topluluktan sorumlusunuz. O da çok ciddi bir organizasyon var ama buradaki organizasyon bizim işimizi çok kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.

“Sorun çözülmezse 27’sinden sonra fesih hakkı doğuyor”

Sorunlar çözülmezse ayın 27’sinden sonra oyuncuların fesih haklarının doğduğuna değinen Mutlu, "Derinceliyim, görüyoruz. Bu oyuncu grubunun avantajları olduğunu biliyorduk, söylemiştik. 8-9 oyuncu geçen yıldan beri oynuyor. Tüm bunlara inanıp bir arada tutan yapı var. Cem hocanın ekibi iyi antrene etmiş. Kurulan takımda 3-4 yıldır birlikte oynayanlar var. Kemikleşmiş yapı vardı, olumlu anlamda. Onun katkısını çok gördük. Fakat kulübün durumu ortada. Belirsiz süreç var. Belediye Derincespor yönetimi en iyisini bilir. İnşallah orta yol bulunur. Kendimizi kenara koyuyorum. Buradaki oyuncuların çok ciddi emeği var. En azından oyuncuların emeğinin karşılığını verirler. 14 oyuncu federasyona verdi. Oyuncu tarafından süreç çözülürse çoğunun gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Fakat çözülmezse 27’sinden sonra feshetme hakları doğuyor. Hepsinin ailesi, çocuğu, eşi, anne-babası var. Oyuncuların da çok hakkına giremeyiz" sözlerini dile getirdi.

“Kocaelispor değil, Derincespor. Çünkü burada daha çok istendim”

Kocaelispor’u değil de Derincespor’u neden tercih ettiğiyle alakalı da konuşan Hamza Mutlu, "Ben Belediye Derincespor’da futbolculuk zamanımda açıkçası çok ciddi maçlar oynayıp, katkı vermedim. Benden kaynaklı sebepleri de vardır. İsim vermeyeyim, çevreden kaynaklananı da. Çok ciddi iz bıraktım, en azından karakter koydum ki U-15 sorumluluğu teklifi geldi. Demek ki bazen performans veremesen de karakterinle, duruşunla iz bırakabiliyorsun. Kendi antrenörlük hayatıma şöyle baktım; en az iki yıl altyapıda çalışma hedefi koydum. ‘Neden Kocaelispor değil, burası?’ diye çok sordular. Yanıtı şu; çünkü burada daha çok istendim. O nedenle buranın teklifini kabul ettim ve burada başladım. 3 ay U-15 hocalığı, ardından A takım. Burası biraz elzem durum oldu. Benim 2 yıl altyapıda çalışma hedefim var. Sonra Kocaelispor’dan talep gelirse çalışmaktan gurur ve mutluluk duyarız. Ama şu an bence biraz daha hazırlanmam lazım” ifadelerini kullandı.

Soner Başak, “Yoldaşlık ettik, tecrübemizi paylaştık ama dokunuşumuz yok”

Belediye Derincespor’da A takımla yardımcı antrenör olarak iki maçlık görevinin ilkinde başarılı sınav veren Murat Soner Başak ise “İki maçlığına tebliğ edilen görev vardı. Biz katkı olarak üç gün beraber olabildik. Oyuncu karakteri, personeli, yönetimi özverisi var ortada. Cem hocaya karakterli kadro kurduğu için ben de teşekkür ediyorum. Bugün de oyuncuların karakteri sahaya yansıdı. Bu problemler yeri geldiğinde camialarda çok ciddi problemler olabiliyor. 3 arkadaşın sezon devam ederken buradan ayrılması sonuçlar yaşanabiliyor. Diğerlerinin bu kadar olumsuzluğa rağmen bugün gösterdiği özveri, oyuncu kalitesinden çok karakteridir. Biz sadece 3 günlük yoldaşlık yaptık. Elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktardık. Başka hiçbir dokunuşumuz yok. Onlar da sağ olsunlar camiayı, bizlere ve kendilerini mahcup etmedi” dedi.