Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzceliler Günü etkinlikleri çerçevesinde açılan stantlarda belediye birimleri yaptıkları çalışmaları vatandaşlara sergiledi. Çalışmalar, Düzcelilerden tam not aldı.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzceliler Günü etkinlikleri çerçevesinde açılan stantlarda belediye birimleri yaptıkları çalışmaları vatandaşlara sergiledi. Çalışmalar, Düzcelilerden tam not aldı.

Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren müdürlükler, açtıkları stantlarla el emeği ürünleri satışa sundu. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü, Anıtpark alanına gelen çocuklara ücretsiz yüz boyaması yetişkinlere geçici dövme yaparken yiyecek ve içecek satışı da gerçekleştirdi.

BELMEK’te ürünlerini sergiledi

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) daha önceki birçok etkinlikte olduğu gibi bu etkinliklerde yerini alarak kursiyerlerinin yaptığı ürünlerini hem tanıttı hem de satışa çıkardı. Yıl boyunca onlarca kursiyerin eğitim aldığı alanla yaptıkları ürünler, açılan stantlarda sergilendi.

Kazanç yardım işlerinde kullanılacak

Düzce Belediyesi’nin diğer bir Müdürlüğü olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları da kendi yaptıkları el emeği hediyelik eşyalar ve unlu mamullerin satışını yaparken elde ettikleri kazancı yardım işlerinde kullanacak.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi de Dünya Düzce Günleri etkinliklerinde aktif rol alarak özellikle kadın ve gençlerin stantlarda satış yapmalarına olanak sağladı. Gençlik Meclisi, alana gelen gençlere hem kendi çalışmalarını anlattı hem de gönüllü olarak çalışmalara katılmalarına davet etti. Öte yandan ilçe belediyeleri, devlet kurumu ve STK’da el emeği göz nuru ürünleri sergileyerek Düzce’de yapılan çalışmaları daha geniş kitlelere anlatmaya gayret gösterdi.

Anıtpark Meydanında 8 gün boyunca gerçekleştirilen Dünya Düzce Günleri etkinliklerinde hem vatandaşlar hem esnaf hem de kurumlar memnuniyetlerini her fırsatta dile getirdi.