Elazığ Belediyesi çalışanlarına afet semineri verildi.

Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Elazığ Şubesi, belediye personeline yönelik afetler ve korunma bilinci, afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimi konusunda bilgilendirme semineri düzenledi. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi Hazar Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim ve bilgilendirme seminerine, çok sayıda belediye personeli katıldı.

Kızılay Afet Uzmanı Kübra Zöhre Turan tarafından personellere afet eğitiminin olası faydaları, acil durum, afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimleri verildi. Yerel yönetimlerin afetler anında önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Afet Uzmanı Turan, Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından afetzedelerin yaralarının sarılması adına önemli çalışmalar gerçekleştiren Elazığ Belediyesi’nin bu konuda çok duyarlı davrandığını ve düzenli olarak eğitim programları gerçekleştirdiğini dile getirdi.