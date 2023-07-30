İzmit Belediyesi, personeller arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına Sarısu Gençlik Kampı’nda piknik organizasyonu düzenledi.

Aileler, Kandıra’nın incisi Sarısu Gençlik Kampı’nda güzel bir gün geçirdi. Çocuklar için şişme oyun grubunun yer aldığı organizasyonda patlamış mısır, pamuk şeker, kek ve limonata ikramı da yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de haftanın yorgunluğunu doğa ile iç içe atan personellerle piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyemizin çok kıymetli emekçileri ve ailelerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Genel İş Sendikası ve Tüm Bel-Sen ile birlikte bu organizasyonu düzenliyoruz. Çalışanlarımız bir gün de olsa işin yoğunluğundan uzaklaşarak motivasyon sağlasın istedik. En önemlisi de ailece bir araya gelmek. Sizin dayanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olsun istedik. Burada her müdürlüğümüzden çalışma arkadaşlarımız ve aileleri var. Her müdürlüğümüz yan yana. Bu dayanışmayı güçlendirecek etkinlikleri önemsiyoruz. Ne yazık ki 2-3 yıldır pandemi, depremler ve ekonomik kriz gibi nedenlerden dolayı çok fazla bir araya gelemedik. Son zamanlarda personelimiz için aylık doğum günü kutlamalarımıza başlamak nasip oldu. Şimdi de aile pikniklerimizin 2’ncisini yaptık. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz aynen devam edecek" dedi.

"İzmit Belediyesiyiz ama ne yazık ki İzmit sahil şeridinde bir metrekare alanımız yok"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde bu tesis mezbelelikti. Burası sizin malınız. Başkanlar, siyasetçiler gelir geçer ama halkın malı yine halkındır. Burası artık belli grupların o mezbelelik haliyle kullandığı, halkın kullanamadığı bir tesisti. Biz hemen kolları sıvadık. Burayı sıfırdan ayağa kaldırdık. Böylesi güzel bir alanın nasıl berbat halde bırakıldığını anlamak mümkün değil. Çok küçük rakamlarla ve öz gücümüzle burayı baştan aşağıya yeniledik. Yemek yeme, kalma alanlarını sıfırdan tadil ettik. Bir tuvalet ve banyo bile yoktu. Birçok ürünü geri dönüşüm malzemelerinden yaptık. O dönemki Kandıra Kaymakamı da sağ olsun çok destek verdi. Sahil de dahil olmak üzere yeniledik. Burayı daha kullanılabilir, daha nezih bir alana çevirdik. Çok kıymetli bir alan oldu burası. İzmit Belediyesiyiz ama ne yazık ki İzmit sahil şeridinde bir metrekare alanımız yok ama Kandıra’da böylesine güzel bir tesisimiz var. Biz de bu gibi alanları halkımız daha fazla kullanabilsin diye uğraşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla buraları halkın daha uygun ve nitelikli bir hizmetle kullanması için gayret ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum"