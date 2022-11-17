DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi personellerine yönelik, şehirde faaliyetlerini sürdüren yabancı dil kursunda personeller yüzde 40 indirim ile kayıt yaptırabilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi personellerine yönelik, şehirde faaliyetlerini sürdüren yabancı dil kursunda personeller yüzde 40 indirim ile kayıt yaptırabilecek.

Düzce Belediyesi, Belka A.Ş. ve iştirak şirketleri (Beltaş, Beltur, Bahçeşehir, Ulaşım A.Ş.) ile Düzce’de faaliyetlerini sürdüren yabancı dil kursu ile protokol imzalandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başkanlığında düzenlenen imza törenine İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Belka İnsan Kaynakları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan ve Belka İnsan Kaynakları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan katıldı. Bir yıl süreli hazırlanan protokol çerçvesinde Düzce Belediyesi’nde çalışan personellerin tamamı ve birinci derece yakınları Yabancı Dil Kursunda yüzde 40 indirimli kayıt yaptırabilecek. İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Başkan Özlü, Düzce Belediyesi personelinin her konuda yetkin ve donanımlı olduğuna dikkat çekerek “Personelimizin işine hakim olmasını çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini hızlıca çözüme kavuşturma konusunda bilgili ve yetkin çalışma arkadaşlarımız var. Hepsine işlerine gösterdikleri özen dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bugün de Yavuz Özdemir ile bir araya geldik. Günümüzde ikinci bir dil bilmenin önemi çok büyük. Personelimiz ve aileleri için hazırladığımız bu protokolden herkesin yararlanmasını ümit ediyorum. Bir yıllık anlaşmamızın devamını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.