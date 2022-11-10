10 Kasım Atatürk’ü Anma günü sebebi ile bir araya gelen belediye çalışanları Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü sebebi ile bir araya gelen belediye çalışanları Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Vedat Kazıcı, Hüseyin Yıldız, Melih Tüfekçi, birim müdürleri ve çalışanlar, Atatürk’ü anmak amacıyla belediye bahçesinden Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve il protokolünün de katılımıyla çelenk sunma programını takip eden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve çalışanlar saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu.

Atatürk’ü anma programı daha sonra Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda Atatürk’ün hayatı anlatıldı, ilkokul öğrencilerinin resmetmiş olduğu Atatürk görselleri sergisi gezildi.