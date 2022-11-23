Afet yönetimi ve arama kurtarma alanında önemli çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Belgesi’ verildi. Bursa’dan bu belgeyi alan ilk yerel yönetim olan Yıldırım Belediyesi, Türkiye’de ise iki belediyeden birisi oldu.

Afet yönetimi ve arama kurtarma alanında önemli çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Belgesi’ verildi. Bursa’dan bu belgeyi alan ilk yerel yönetim olan Yıldırım Belediyesi, Türkiye’de ise iki belediyeden birisi oldu.

Yıldırım Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibi farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Belediye çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan 47 kişilik arama kurtarma ekibi, İzmir Depremi, Ege Bölgesi’nde meydan gelen yangınlarda, Narlıdere’de yaşanan sel felaketinde aktif olarak görev alarak başarılı çalışmalara imza atmıştı. Eğitim ve akreditasyon çalışmalarına aralıksız devam eden Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, önemli bir başarıya daha imza attı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akreditasyona Dayalı İş Birliği Sözleşmesi çerçevesinde ‘Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma’ alanında 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen 48 saatlik teorik ve uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayarak, AFAD Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Belgesini almaya hak kazandı. Bursa’da bu belgeye hak kazanan ilk ve tek yerel yönetim olan Yıldırım Belediyesi, Türkiye genelinde ise bu belgeye sahip iki belediyeden birisi oldu.

Türkiye’nin ve Bursa’nın depremselliğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün Düzce’de meydana gelen deprem, ülkemiz ve şehrimizin en önemli gündem maddelerinden birsinin depremsellik olduğunu bir daha gösterdi. Deprem gibi bazı doğal afetleri önleyemeyiz belki ancak alacağımız önlemler ile yaşanacak kayıpları ve acıları asgariye indirebiliriz. Deprem başta olmak üzere doğal afetler konusunda yürüttüğümüz çalışmaları iki temel başlık altında sürdürüyoruz. İlk olarak afetler yaşanmadan önce depreme dayanıklı, güvenli, konutlar, gelişmiş bir ulaşım ağı sosyal alanları olan şehirler inşa ediyoruz. Bu bağlamada geniş bir kentsel dönüşüm hamlesi yürütüyoruz” dedi.

Afetlere mücadele konusunda yürüttükleri çalışmaların ikini kısmında ise afet sonrası yürütülecek faaliyetler ve eylem planının yer aldığını aktaran Başkan Yılmaz, “Bu alanda afetlere karşı eylem planları hazırlıyor ve bunları sık sık güncelliyoruz. Özellikle Arama Kurtarma ekiplerimiz, gerek tecrübe gerek ise teknolojik donanımları ile sadece Yıldırım’da değil Türkiye genelinde önemli çalışmamalara imza atıyorlar. İzmir Depremi ve Muğla’da meydana gelen yangınlarda gösterdikleri başarı ile ekiplerimiz yetkinliklerini kanıtlamıştı. Ekibimize, İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Belgesi’ tevdi edilmiştir. Bu belgeyi alan Bursa’da ilk ve tek, Türkiye genelinde iki yerel yönetimden birisi olmamız, yürüttüğümüz çalışmaların doğruluğunun ve ekibimizin yeterliliğinin de bir göstergesidir. Gösterdikleri özverili çalışılmalardan dolayı ekibimi kutluyorum” diye konuştu.