Bursa’da sokak köpeğiyle oynarken görüntülenen temizlik işçisi, videonun sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte izleyenlerin içini ısıttı.

Temizlik işçisinin sokak hayvanlarıyla olan dostane ilişkisi büyük beğeni topladı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe olduğunu belirten temizlik işçisi Serdal Aydın, köpeklerin insanlara zarar vermediğini, aksine dost canlısı olduklarını söyledi. Aydın, “Ben çocukluktan beri hayvanlarla iç içeyim, çobanlık yaptım, onları hep besledim. Köpekler durup dururken insanlara zarar vermez. Bu köpek de bana geldi, ben de onunla oynadım. Oynamak istiyordu, havada soğuktu, üşüyordu. Ben de onunla birlikte vakit geçirdim” dedi.

Çalıştığı meydanda sürekli köpeklerle karşılaştığını ve onları sevdiğini belirten Aydın, köpeklerin onları tanıdıkça daha yakın davrandıklarını ifade etti. Sokak hayvanlarına olan ilgisi olan Aydın, başkalarına da hayvanlara karşı sevgi ve saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Temizlik işçisinin sokak hayvanlarına duyduğu ilgi, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve pek çok kişi, işçinin yaklaşımını örnek alması gerektiğini belirtti.