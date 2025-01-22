Van’ın Gevaş Belediyesinde çalışan Cuma Talip Sezer’den 2 gündür haber alınamıyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Terzioğlu Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Cuma Talip Sezer (46), dün evden çıkarak Gevaş Belediyesindeki işine gitti. Diş ağrısı nedeniyle belediyeden iki günlük izin alan ve son olarak dün saat 10.00 sıralarında babasına dişçide olduğunu söyleyen Sezer’den bir daha haber alınamadı. Telefonu kapalı olan ve haber alınamayan Sezer’in ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Gevaş Belediyesinde çalışan ve hayatından endişe edilen Sezer’i arama çalışmaları devam ediyor.