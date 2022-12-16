KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bir anne, CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia ederek, belediye önünde eylem yaptı. Öfkeli anne, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bir anne, CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia ederek, belediye önünde eylem yaptı. Öfkeli anne, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre, Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z., 14 yaşındaki B.T.’ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi. Durumu fark eden anne Y.D., Kırşehir Belediyesi’nin önüne giderek yetkililerden çocuğuna cinsel organını atan fotoğrafını atan görevlinin kendisine gösterilmesini istedi. Talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösteren anne Y.D., "Kendimi de belediyeyi de yakarım. Çocuğuma cinsel organının fotoğrafını atan kişiyi getirecekler. Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Geçtiğimiz yıl da 2 güvenlik görevlisine işlem yapılmadı, 2 genç ırmağa atıldı. Bizim çocuklarımız da öyle mi olsun. Biz başkana onun için mi oy veriyoruz. Başkan anlamadıktan sonra kim anlayacak. Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz. Erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organının fotoğrafını atıyor" diye bağırdı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belediye önünden ayrılmayan öfkeli anne Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Cinsel organ fotoğrafının atıldığı B.T. ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Aile şikayetçi oldu

Öte yandan, çocuğun ailesi belediyenin önündeki eylemin ardından karakola giderek, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

Şahıs ifadeye çağrıldı

Şüpheli M.Z. ise, ailenin şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı.

Belediye de anneden şikayetçi oldu

Öte yandan, belediye yetkililerinin de uzun süre belediye önünde bağırarak tepki gösteren anne hakkında "kamu birimini meşgul etmek" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.