Zonguldak Çatalağzı Beldesinde başkanlık makamının kapılarını ve camlarını kıran M.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar karakolda işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre işe girmeye çalışan E.Ç ve M.Ö, belediye başkanlık makamına saldırdı. Ardından saldırganlar E.Ç ve M.Ö Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ü darp etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri E.Ç ve M.Ö yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.Ç ve M.Ö’nün bugün karakolda ki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine getirdi. Adliye getirilen E.Ç ve M.Ö isimli saldırganlar, ‘Çekin çekin, işsiziz, iş versinler bize’ diyerek tepki gösterdiler. Saldırganlar E.Ç. ve M.Ö.’nün adliyedeki sorguları sürüyor.