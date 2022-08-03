Malatya Battalgazi Belediye Meclisi’nde, Beydağı eski belediye hizmet binasının, bölgenin okul ihtiyacını gidermek amacıyla, 10 yıllığına Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Malatya Battalgazi Belediye Meclisi’nde, Beydağı eski belediye hizmet binasının, bölgenin okul ihtiyacını gidermek amacıyla, 10 yıllığına Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi’nin, Ağustos ayı olağan toplantısı tamamlandı. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Vekili Adil Demirel’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, toplam 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, ilk olarak Temmuz ayı olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Belediye binası okul binasına tahsis edildi

Toplantıda, Söğüt mahallesinde bulunan Beydağı eski belediye hizmet binasını, bölgenin okul ihtiyacını gidermek amacıyla, 10 yıllığına Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Geçtiğimiz Temmuz ayı olağan meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilen, Bahçebaşı (Orduzu) mahallesi sınırlarını yeniden düzenleyerek, Orduzu ve Arslantepe isimleri ile yeni mahallelerinin kurulması ile ilgili meclis kararını oy çokluğu ile iptal ederek, tekrar tek mahalle olarak Orduzu mahallesi adı ile kalmasına karar verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını 2 Eylül Cuma günü saat: 15.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.