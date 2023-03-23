Karacakılavuz Mahallesi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait eski belediye binası, hazırlanan projede Mahalle Konağı’na dönüştürülecek. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, binada yapılacak yenileme çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karacakılavuz Mahallesi’nde yeni bir projenin daha hayata geçirileceği müjdesini verdi. Buna göre daha önce belde olan ve Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen Karacakılavuz’un eski belediye binası Mahalle Konağı’na dönüştürülecek. Mahalle Konağı projesinde; binada gençler için kütüphane ve derslik, kadınlara yönelik el sanatları atölyesi ve yöresel gıda üretim merkezi alanları oluşturulacak.

Binanın öncelikli olarak depreme dayanıklı olup olmadığı değerlendirilerek, gerekirse sağlamlaştırma yapılacağı öğrenildi. Mahalle Konağı projesi çalışmaları, sağlamlık testlerinin ardından başlayacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile birlikte Karacakılavuz Mahallesi’ni ziyaret ederek binada incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin kırsal turizmine katkı sağlayacak güzel bir projeye ‘Bismillah’ diyoruz. Karacakılavuz Mahallemizde geçmişte belediye başkanlık binası olarak hizmet veren yapıyı, Mahalle Konağı’na dönüştürmek üzere kolları sıvadık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için kütüphane ve derslik, mahalle sakini hanımlarımız için el sanatları atölyesi ve yöresel gıda ürünleri üretim merkezi haline getireceğimiz binamızı bugün, Başkan Yardımcımız Sayın Sabri Çınar ile birlikte inceledik. Yapacağımız sağlamlık testlerinin ardından çalışmalara başlayacağımız binamızı, inşallah kısa sürede sosyal tesis haline getireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.