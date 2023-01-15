Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye binası kültür merkezine dönüştürüldü. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, kültürel faaliyetlerin sunulacağı kültür merkezi için Başkan Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye binası kültür merkezine dönüştürüldü. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, kültürel faaliyetlerin sunulacağı kültür merkezi için Başkan Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi tarafından Kısas Mahallesine Kültür Merkezi kazandırıldı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kısas Mahallesinde bulunan atıl durumdaki eski belediye binası için çalışmalar başlatıldı. Yürütülen hummalı çalışmalar sonucu bina, kültür merkezine dönüştürüldü. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere vatandaşlara kültürel faaliyetleri yürütebilecekleri ortam sunulan kültür merkezinde çalışmalar tamamlandı. Hem mahallenin hem de bölgenin kültürel faaliyet noktasındaki eksikliğini karşılayacak olan bina, Kısas Kültür Merkezi olarak hizmet verecek. Kültür merkezinin içerisinde ise müzik sınıfı, bilgisayar kursu , dikiş atölyesi , el sanatları atölyesi , 45 kişilik okuma salonu ve 15 kişilik derslik ile Kısas Mahalle Muhtarlığı yer alacak.

Kısas Mahallesinde kazandırılan kültür merkezi için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, “Atıl durumda olan eski belediye binasını Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kültür merkezi ve muhtarlık olarak Kısas’ın hizmetine sundu. Kısas halkı adına başkanımıza çok teşekkür ederim, sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu.

Vatandaşlar ise kültür merkezi ile gençlere vakit geçirebilecekleri ortam sunulacağını ifade ederek, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.