Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla düzenlenen ‘3. Belediye Başkanları Toplantısı’nda 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan vekilleriyle bir araya geldi. Bursa’yı yakından ilgilendiren konuların ele alındığı toplantıda, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Göreve geldiği günden itibaren Bursa’yı ortak akıl, şeffaf yönetim ve katılımcı bir anlayışla yöneteceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 aylık istişare toplantıları kapsamında 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan vekilleriyle bir araya geldi. Gemlik’te yapılan 3. Belediye Başkanları Toplantısı’nda, geçtiğimiz 3 ayın değerlendirmesi yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan vekillerinin katılımıyla 3 ayda bir düzenledikleri istişare toplantısının üçüncüsünü Gemlik’te yaptıklarını söyledi. Geçmiş 3 ayı ve yapılacak projeleri değerlendirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Belediye başkanları olarak Bursa için bir sorumluluk üstlendik. Bu sorumluluğu hepimiz fazlasıyla hissediyoruz. Bizler de bir araya gelerek kenti bir bütün olarak ele alıyoruz. İlçelerdeki ihtiyaçları konuştuk. Stratejik plan ve bütçe, 1/100.000 ölçekli plan, kentsel dönüşüm, kaçak yapılaşma, tarım ve turizm alanları gibi konuları gündemimize aldık. Daha yaşanabilir bir Bursa için birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha vurguladık. Ortak kararlar aldığımız takdirde kentin tamamına eşit hizmet sunacağımıza inanıyorum. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.