İstanbul İkinci Bölge Belediye Başkanları Toplantısı, Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğinde Bayrampaşa’da yapıldı. Oldukça verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Başkan Aydıner, “Kadim kentimiz İstanbul’a birlikte hizmet ediyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev sahipliğinde Bayrampaşa’da bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Dr. M. Ejder Batur, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı. Belediye Başkanları, toplantıda ilçelerinde hayata geçirdikleri projelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Oldukça verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Başkan Aydıner, “Kadim kentimiz İstanbul’a birlikte hizmet ettiğimiz değerli belediye başkanlarımız ile Bayrampaşa’da bir araya geldik. Toplantımıza katılım sağlayan başkanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.