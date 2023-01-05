Eskişehir’de meydana gelen trafik kazası sonucu, aralarında Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da içlerinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazası sonucu, aralarında Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da içlerinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Eskişehir kara yolu Mahmudiye İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Eskişehir’e gelen Mahmut Ağaçcı idaresindeki 42 D 0532 plakalı Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın makam aracı ile Nurettin Karaçöl idaresindeki 42 AIF 700 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle büyük maddi hasar alan makam aracındaki Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve beraberindeki meclis üyeleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.