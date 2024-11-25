Karabük’ün Yenice ilçesinde yerli turistlerle mantar avına çıkan Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, aracının önüne çıkan ayı şaşkınlığını yaşadı.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Dünyanın 100 sıcak noktasından biri olan Yenice ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Fungi Türkiye üyelerini düzenlenen mantar avı etkinliğinde ağırladı.

Yenice’nin Sarıot ile İncedere bölgesinde misafirleri ile mantar keşfi yapan Belediye Başkanı Karakaş, etkinlik sonrası aracı ile dönüşe geçtiği sırada önüne ayı çıktı. Bir süre aracın önünde koşan ayı daha sonra ormanın içine girerek gözden kaybolurken, ayı gören Başkan Karakaş ise şaşkınlığını gizleyemezken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçenin yüzde 87’sinin ormanlarla kaplı ve dünyada 100 sıcak nokta olarak belirlenen ender alanlardan biri olduğunu ifade ederek, doğanın tüm güzelliklerini yaşamak isteyenleri Yenice’ye davet etti.