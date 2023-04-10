Kastamonu’nun Daday ilçesinde üç dönem üst üste belediye başkanlığı görevinde bulunan ve daha sonra hayatını kaybeden belediye başkanı Nedim Bıyıklı’nın adı müzede yaşatılacak.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde üç dönem üst üste belediye başkanlığı görevi yapan ve hayatını kaybeden Nedim Bıyıklı’nın adı, kendisinin kurduğu Çömlekçiler At Çiftliğinde yaşatılacak. Profesyonelce hazırlanan ve ismine "Nedim Bıyıklı Kültürevi" verilen müzede, yöresel kıyafetler, eski malzemeler, eski makam aracı, çeşitli zanaatkarların görselleri ve eserleri ile çok sayıda eski malzemeler yer alıyor. Ramazan Bayramının ardından açılışı yapılacak olan Nedim Bıyıklı Kültürevi, ziyaretçilerini eski zamanda yolculuğa çıkaracak.