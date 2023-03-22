Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Kaymakam Metin Kubilay, fahri hemşehri ilan edildi. Düzenlenen berat takdim töreninde Kaymakam Kubilay’ın fahri hemşehrilik beratı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından takdim edildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Dilovası Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında kaymakam Metin Kubilay, fahri hemşehri ilan edildi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından Kaymakam Kubilay’a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Dilovası Kaymakamlığı’nda düzenlenen törene Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir’in yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Berat takdim töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Göreve geldiği günden bu yana yaptığı projelerle Dilovası’nın gelişimine katkı sunan, bize her daim yol gösteren Kaymakamımız Metin Kubilay’ın ‘Fahri Hemşehri Berat’ takdimini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kaymakamımıza ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Hep birlikte Dilovası’nın gelişmesi ve marka şehir olabilmesi için çalışacağız”

Kaymakam Metin Kubilay ise yaptığı konuşmada, “6 Eylül 2021 tarihinde görev vesilesiyle geldiğim Dilovası’nda birlik ve beraberlik içerisinde belediyemizle, kamu kurumlarımızla, muhtarlarımızla, STK’larımızla ve sanayicilerimizle güzel projelere imza attık. İnşallah bundan sonra da yine hep birlikte Dilovası’nın gelişmesi ve her alanda marka şehir olabilmesi için çalışacağız. 1,5 yıl gibi kısa sürede yaptığımız çalışmalar neticesinde Dilovası Belediye Başkanımız ve değerli meclis üyelerinin almış olduğu fahri hemşehrilik unvanı beni onurlandırmıştır. Başkanımız ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.