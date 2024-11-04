Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünün öldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet zanlısının, Belediye Başkanı Şen’i kendisini belediyede işe almadığı için öldürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.Ş., kuzeni olan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sürüyor. Şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Ş.’nin kuzeni olan Belediye Başkanı Hilmi Şen’den kendisini belediyede işe almasını istediği ve isteğinin gerçekleşmemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.