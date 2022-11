Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesaiye Esentepe Mahallesinde başlayarak mahalledeki sorunları ve çalışmaları inceledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Baydilli sabah mesaisine Esentepe Mahallesinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte mahalledeki sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi. Saha gezisi esnasında vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinleyen Baydilli not alıp gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Karaköprü’ye en iyi hizmeti sunmak için sahayı iyi bilmeleri gerektiğine dikkat çeken Baydilli, her fırsatta sahada olduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti. Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize bugün Esentepe mahallemizde başladık. Sokak sokak gezip mahallemizdeki sorunları yerinde gördük, çözümü noktasında fikir alışverişi yaptık. Esentepe Mahallemizde çok önemli bir eksiğimiz yok, artık oturmuş bir mahalle konumunda ancak biz en ufak eksikleri tamamlayıp daha güzel bir mahalleyi vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz. Bu anlamda burada ve diğer mahallelerimizde her soruna önem veriyor ve üzerinde durmaya çalışıyoruz. Hizmet alanımız ve nüfusumuz her gün arttığı için bazen eksiklerimiz olabiliyor ancak personelimizle özverili bir şekilde ilçemize hizmetin en iyisini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Baydilli Esentepe Mahallesinin ardından Karşıyaka Mahallesine geçerek burada vatandaşların talebiyle yapılan merdiven çalışmalarını inceledi.