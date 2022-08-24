Amasya’nın Suluova ilçesinde evinde yaptığı ilk maket uçağa Almanya’dan sipariş alan meslek lisesi tasarım bölümü mezunu Ömer Faruk Karakoyun için havacılık sektörünün devleri Boeing ve THY’ye seslenen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Böyle yetenek desteklenmeli” dedi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde evinde yaptığı ilk maket uçağa Almanya’dan sipariş alan meslek lisesi tasarım bölümü mezunu Ömer Faruk Karakoyun için havacılık sektörünün devleri Boeing ve THY’ye seslenen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Böyle yetenek desteklenmeli” dedi.

Titizlikle çizip gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara Almanya’dan bile sipariş gelen 27 yaşındaki Karakoyun’u konuk edip beraberinde getirdiği maket ve hedefleriyle ilgili bilgiler alan Belediye Başkanı Üçok, “Yapmış olduğu maket uçakla yetenekli olduğunu bize de göstermiş oldu. Böyle yeteneklerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Boeing’in bile dikkatini çekebilir” diye konuştu.

Çocukluğunun geçtiği İstanbul’da evleri havalimanına yakın olduğu için hayal ettiği pilot olma hedefine ulaşamasa da evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek uçakları tutkuyla şekillendirmeyi sürdüren Karakoyun da “İleriki günlerde işyeri ve atölye için çalışmalara başladım. Destekleri ve katkıları için Suluova Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.