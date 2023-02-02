Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi gören 18 yaşındaki bedensel engelli oğlu Berkcan Türkmen hayatını kaybetti. Başkan Türkmen’in oğlunu son yolculuğuna uğurlarken göz yaşlarına hâkim olamadığı gözlendi. Berkcan’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip İhsaniye merkez camisinde kılınarak Akören mahallesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Türkmen ailesinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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