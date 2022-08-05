Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, belediye tarafından yapımı devam eden Kent Park Proje alanında incelemelerde bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, belediye tarafından yapımı devam eden Kent Park Proje alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” İlçemiz Avşar Deresi Kent Park Proje alanında çalışmalar devam etmekte olup, bir an önce bitirilerek, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Alanda çalışan emekçi kardeşlerimize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.