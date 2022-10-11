Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Şeker Fabrikasının yüzde 60’a yakın pancar tedarikinin ilçelerinden karşılandığını ifade etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Şeker Fabrikasının yüzde 60’a yakın pancar tedarikinin ilçelerinden karşılandığını ifade etti.

Kaymakam Hüseyin Bozoğlan ile birlikte, ilçeye bağlı Yapılcan Köyünde düzenlenen pancar hasadına katılan Belediye Başkanı Arif Teke, “Kütahya Şeker Fabrikasının yüzde 60’a yakın pancar tedarikini sağlayan pancarın başkenti Altıntaş çiftçilerini tebrik ediyor, kazasız, belasız, bereketli bir sezon temenni ediyorum” dedi.

Çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Kaymakam Bozoğlan, pancar üreticileri ile sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi.