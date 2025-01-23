Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde "Gassal" dizisinden esinlenerek çektikleri video ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan öğrencileri ağırlayan Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, ilçenin tanıtımına sağladıkları katkı için teşekkür etti.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, 4 milyondan fazla izlenen ve büyük ses getiren "Gassal" dizisinden esinlenerek çektikleri kliple takdir belgesi alamadıklarında yaşadıkları hüzünü anlattı. Öğretmenlerin de oynadığı klipte, takdir belgesi alamayan bir öğrencinin hüznü "Gassal" dizisindeki sahneler canlandırılarak anlatıldı. Senaryo gereği, takdir belgesi alamayan öğrenci hüzün yaşarken, diğer öğrencilerin oluşturduğu orkestra tarafından "İçim Yanar" şarkısı söylendi.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videonun ardından Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, öğrencileri makamında misafir etti. İlçenin tanıtımına verdikleri katkı ve taktir belgesi almalarından ötürü öğrencilerle görüşen Başkan Taşkan, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hem teşekkür etti hem de tebrik etti. Taşkan, “Öğrencilerimizin ilçemizin tanıtıma vermiş oldukları katkı ve göstermiş oldukları başarıdan ötürü teşekkür etmek istedik. Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Azdavay ilçemizin tanıtımı noktasında güzel bir çalışma yaptılar. Hepsini cani gönülden öpüyorum” dedi.

Azdavay Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İsa Işık ise, “Öğrencilerimizin Gassal dizisinden esinlenerek hazırlamış oldukları video ülke çapında büyük ilgi gördü. Video sosyal medya platformlarında 4 milyondan fazla izlenme aldı. Azdavay Belediye Başkanımız Cevat Taşkan’da bu videoyu görerek öğrencilerimizi taktir etmek istedi. Öğrencilerimizi belediyeye davet ederek, çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanımıza ince düşünceleri ve her konuda bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Görüşmenin sonunda Başkan Taşkan, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.