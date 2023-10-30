Tokat’tın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayacak çocuk bulamayan köylüler çocukken ezberledikleri şiirlerle kutlama yaptı. Zile Belediye Başkanı köylülerin coşkularına ortak oldu.

Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan ve yaşları 50 ile 70 arasında değişen köylü kadınlar Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için bir araya geldi. İlköğretim okulunun taşımalı eğitime geçmesi nedeniyle kapalı bulunan köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar ellerinde Türk bayrakları ile çocukken öğrendikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı. Kadınların çekilen görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Köylü kadınları ziyaret eden Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, köydeki vatandaşlara Türk Bayrağı ve 100. Yıl logolu şapka dağıtarak coşkulu kutlamalarına ortak oldu.

“Cumhuriyeti nasıl kazandığımızı görüyorsunuz"

Paylaşılan bu görüntülerle duygulanan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, “Cumhuriyeti nasıl kazandığımızı görüyorsunuz. Bugün kendilerini ziyaret ederek sevinçlerine ortak olmak istedik. Atam sen rahat uyu, senin açtığın yolda, eli öpülesi bu kadınlarımız olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti yaşamaya devam edecektir” dedi.