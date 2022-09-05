Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı, Karaman’da 1-4 Eylül tarihleri arazında düzenlenen ve Türkiye genelinde 51 kulüp takımından toplam 450 sporcunun katıldığı yarışmada biri Türkiye rekoru olmak üzere 2 altın, bir de bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı, Karaman’da 1-4 Eylül tarihleri arazında düzenlenen ve Türkiye genelinde 51 kulüp takımından toplam 450 sporcunun katıldığı yarışmada biri Türkiye rekoru olmak üzere 2 altın, bir de bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

Türkiye genelinde 51 kulüpten yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonaya Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı 10 sporcusu ile katıldı. Antrenörlüğünü Orhan Boltürk’ün yaptığı Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı, Karaman’da yapılan şampiyonada takım halinde Türkiye 4’üncüsü olma başarısı da gösterdi.

Şampiyonada, Silkmede kaldırdığı 190 kilo ile Türkiye rekoru da kıran ve 96 kiloda yarışan19 yaşındaki Emre Öztürk ile 73 kiloda yarışan silkme ve koparma toplamında kaldırdığı 290 kilo ile 19 yaşındaki Mustafa Erdoğan Türkiye Birincisi olarak altın madalya kazandı. Şampiyonada 102 kiloda yarışan 18 yaşındaki Onur Özkan Akkuş ise Türkiye 3’üncülüğü ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kulüp Başkanı Altuğ Yücelen Özcü, yarışmaya 10 sporcuyla katılan Kahramankazan Belediye Spor Halter Takımı’nın yaş ortalamasının tüm takımlardan düşük olan sporculardan oluştuğunu ve Türkiye 4’üncüsü olarak ilçeye döndüklerini belirtti. Sporcularına iyi bir çalışma ortamı sağladıklarını belirten Özcü, “İki sporcumuz Halter Milli Takım kampında Avrupa ve Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Sporcularımızın başarısı için hiçbir fedakârlıktan kaçmıyoruz. 15-25 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk’ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na, ardından yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek dalgalandırmak istiyoruz "dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı fotoğraflı paylaşımında “ sporcularımızı gözlerinden öpüyorum. Maşallah sizlere” diyerek kutladı.