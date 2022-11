Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2-2 sona eren Nevşehir Belediyespor-Şile Yıldızspor müsabakasını yöneten hakem Ahmet Turan Timuroğlu’na sert tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’un kendi sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor ile oynadığı ve 2-2 sona eren müsabakanın ardından bir açıklama yaptı. Maçta 2-0 öndeyken başta maçın orta hakemi olan Ahmet Turan Timuroğlu’nun verdiği kararlarla bir anda maçın önüne geçtiğini ve iki penaltı ve 3 kırmızı kart ile takımlarının 2 puanını gasp ettiğini söyleyen Savran, hak ettikleri bir galibiyeti hakemin kasten verdiği yanlış kararlar nedeniyle alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Başkan Savran; “Sahamızda oynadığımız Şile Yıldızspor maçımızı yöneten Ahmet Turan Timuroğlu, hakem yönetimiyle Türk futbol tarihi’ne bir kara leke olarak geçti. Ev sahibi ekip olarak bize son derece ucuz kartlar çıkaran, rakibe gereğinden çok fazla tolerans gösteren, saha içindeki her kararında karşı takımın üstünlük kurması için çaba gösteren bir hakem yönetimiyle karşı karşıya kaldık. Timuroğlu, maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve puanlarımızı gasp eden kararları ile hepimizi çileden çıkarttı. Bunun nedeni nedir diye sormak gerekiyor. Şike mi yaptı, bahis kumpası mı kurdu sormak gerekiyor. Maçın sonuna eklediği tamamen kurmaca olan 10 dakikalık uzatma süresi ise sabrımızı taşıran son damla oldu. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Maçta skandal kararlara imza atan hakem Ahmet Turan Timuroğlu ve beraberindeki yardımcılarını bu sezon hiçbir maçımızda görmeyi talep etmiyoruz. Gerekli cezaların verilmesini talep ediyoruz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak, kaybetsek de kazansak da Nevşehir Belediyespor adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir. Bu ve benzeri hakemlerin Türk futbolunda yeri olmamalıdır. Biz 2 puan kaybettik, telafi ederiz. Ancak bu hakemlerle Türk futbolu marka değerini, değerli hakem camiası itibarını, liglerimiz kalitesini, en önemlisi futbolseverler adalete olan inancını kaybeder. Buradan TFF ve tüm yetkililere, bu maçın şike, bahis kumpasları dahil her yönüyle araştırılması gerektiğini duyuruyorum. Gerekli resmi girişimleri de takım yönetimimiz yapacaktır.” dedi.