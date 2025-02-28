Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette kursiyerlerle birlikte Ramazan pidesi yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Halk Eğitim Müdürlüğü’nü (KARMEK) ziyaret etti. Başkan Kocaman’ı, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gürkaş karşıladı ve kursiyerler tarafından hazırlanan, üzerinde Kartepe simgesinin yer aldığı eşofman üstü hediye edildi.

Kursiyerlere teşekkür eden Başkan Mustafa Kocaman, kadınlarla birlikte Ramazan pidesi de yaptı. Kadınları çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Kocaman, "KARMEK’te yeteneklerini geliştiren ve üretkenlikleriyle örnek olan girişimci kadınlarımız, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Her buluşmamızda bizleri içtenlikle karşılayan değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.