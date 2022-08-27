DÜZCE(İHA) – Geçtiğimiz yıl oynadığı başarılı futbolla 2. lige yükselen Düzcespor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti.

DÜZCE(İHA) – Geçtiğimiz yıl oynadığı başarılı futbolla 2. lige yükselen Düzcespor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti.

Düzcespor, geçtiğimiz yıl oynadığı başarılı futbolla lider olarak 2. lige yükselmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Düzcespor ilk maçı olan Ankaraspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı Lacivertli takımı Belediye Başkanı Faruk Özlü ziyaret etti. Teknik heyetten yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler alan Özlü, futbolcularla da bir süre sohbet etti.

Özlü; “Size güvenim tam çocuklar. Geçtiğimiz sezon 2. lige yükselerek bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Ankaraspor’u ağırlayacağız. Oynayacağınız zorlu maçta sizlere, yönetim kuruluna ve teknik heyete başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, ligin sonu şampiyonluk olsun” dedi.