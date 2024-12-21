SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına katılarak, kendi elleriyle kışlak mekanları ilaçladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Tarım Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Belediyenin ilaçlama faaliyetlerine katılan Başkan Candal ve Kaymakam Zengince, metruk binalar ve kışlak alanlarda ilaçlama yaptılar.

“Mücadelemiz, tarımsal üretimimizi koruma konusunda büyük önem taşıyor”

Zararlı kahverengi kokarca böceğiyle mücadelenin durmaksızın devam ettiğini ifade eden Başkan Candal, “Zararlı kahverengi kokarcaya karşı yürüttüğümüz ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Mücadelemiz, hem tarımsal üretimimizi koruma hem de çevre sağlığını güvence altına alma konusunda büyük önem taşıyor. İlçemizin bereketli topraklarını zararlı kahverengi kokarcadan korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, mücadelemizin etkili sonuçlar vermesini diliyoruz” dedi.

İlçe genelinde ilaçlama faaliyetlerinin feromon tuzaklarının bulunduğu bölgeler ile zararlı böceğin kışın konaklayabileceği yerlerde aralıksız devam ettiği belirtildi.