Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bizim için önemli olan ve bizleri mutlu eden, her daim vatandaşlarımızın arasında olmak ve onlara hizmetkâr olmaktır" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yamaçlı ve Güneşli mahallelerine giden Kocaispir’e esnaf ziyaretlerinde mahalle muhtarları da eşlik etti. Kocaispir, Karşıyaka 1000 sokakta esnafı tek tek ziyaret etti, hayırlı işler diledi, sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Kocaispir, Yüreğir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yüreğir’de halkla daima iç içe olan Kocaispir, “Bugün Karşıyaka 1000 Sokak’ta hemşerilerimizle hasbihal etme ve taleplerini dinleme imkânı bulduk. Bizim için önemli olan ve bizleri mutlu eden, her daim vatandaşlarımızın arasında olmak ve onlara hizmetkâr olmaktır. Göreve geldiğimizden bu yana da Yüreğir Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında tüm ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz yeni projeler ve yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirmek, hemşerilerimizin hak ettiği yatırımları alması için gayret göstermek. Bu konuda bizlerden desteklerini asla esirgemeyen tüm Yüreğirli hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.