Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gazeteci-Yazar Necati Atar’ın başlattığı kitap kampanyasına destek verdi.

Depremin ardından birçok okul ve kütüphanenin zarar görmesinden dolayı Gazeteci - Yazar Necati Atar, kitap bağış kampanyası başlattı. Okul ziyaretlerinde öğretmen ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda başlatılan kampanyaya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2 bin 500 kitap ile destek verdi.

Başkan Kılınç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Necati Atar’a gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin için en güzel armağan kitaptır. Kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kalkınmamızın en büyük etkeni bilgi topluluğu olmaktır bunun öncüsü ise kitaptır. Bu güzel bağış kampanyası için Necati Atar’a çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim noktasında her zaman en büyük destekçileri olacağım, onları en güzel yerlerde görmek benim için gurur kaynağı olacaktır” dedi.

Kitap Bağış Kampanyasını başlatan Necati Atar ise, amaçlarının hem okul kütüphanelerini hem de öğrencileri yeniden kitapla buluşturmak olduğunu söyleyerek, duyarlılığından ve kitap bağış kampanyasına vermiş olduğu destekten dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkürlerini iletti.