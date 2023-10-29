Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde Yeşiloba Şehitliği Müzesi’ni gençlerle birlikte ziyaret etti

Karalar, bir grup üniversite öğrencisi ile Yeşiloba Şehitliği Müzesi’ne ziyarette bulundu, gençlerle Cumhuriyet ve kazanımları konusunda sohbet etti. Karalar, üniversite öğrencileriyle birlikte Yeşiloba Şehitliği Müzesi’ni ziyaret ederek, şehitlere minnettarlıklarını sundu, rahmetle andı.

Karalar şehitlikte gençlere yönelik mesaj verdi. Gençlerin yakın ve uzak tarihi iyi bilmeleri gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Önce kendi tarihimizi öğrenmeliyiz. Geçmişteki imparatorluklarımız nasıl oluştu, atalarımız ne bedeller ödedi? Mevcut imkanlarımıza nasıl ulaştık? Bunlar için ne bedeller ödendi? Cumhuriyetimiz kurulurken atalarımız nasıl zorlukları yendi? Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği insanlarımızın, eski nesillere oranda, ne denli aydın ve çağdaş olduğunu, birey haline geldiğini iyi anlayamazsak yeterli kıyaslamayı ve değerlendirmeyi yapamayız” diye konuştu.

İşgal yıllarında Fransız destekli Ermenilerin yaptığı zulme değinen Karalar, Cumhuriyetin kolay kurulmadığını ve Cumhuriyet kazanımlarının kolay elde edilmediğini kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu demokratik Cumhuriyette kimsenin başkasının yaşam tarzına müdahale etmeden hayatını devam ettirebilme özgürlüğüne sahip olduğunu anlatan Karalar, bilime çok önem veren, kendi düşünceleriyle bilimin ters düşmesi halinde, bilimin tercih edilmesi çağrısı yapan bir öndere sahip olmanın ayrıcalığını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin çevresinde çok sayıda noktada savaş ve kan olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhuriyet kazanımları sayesinde barış ortamında varlığını sürdürdüğünü bildirdi.

Karalar, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Atatürk Parkı’nda düzenlenen resmi törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve kent protokolü ile katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Başkan Zeydan Karalar, “Cumhuriyet ile bizleri hürriyete kavuşturan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet’imizin 100. Yılı kutlu olsun” dedi.