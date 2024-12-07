Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi ve Türkiye Dron Milli Takımı sporcusu Doruk Cengiz, ailesiyle birlikte belediyeyi ziyaret etti. Belediye Başkanı, genç sporcuyu ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Doruk’un bilim ve teknoloji alanındaki başarılarına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından belediye bahçesinde kendi geliştirdiği ve yazılımını hazırladığı FPV dronunu tanıtan Doruk Cengiz, yeteneği ve başarılarıyla büyük takdir topladı. Başkan, özellikle gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni projelere imza atacaklarını belirtti. Bu kapsamda, belediye bünyesinde bir Dron Parkı kurulması için ilgili müdürlüklere talimat verileceği açıklandı.

2024 Teknofest’te Türkiye ikincisi olan Doruk Cengiz’e teşekkür eden Belediye Başkanı, genç sporcunun başarılarının devamını diledi ve ailesine bu özel ziyaret için teşekkürlerini sundu. Başkan, “Doruk’un bu genç yaşta elde ettiği başarılar, diğer gençlerimize de ilham kaynağı olacak. Bilim ve teknolojiye olan desteklerimiz artarak sürecek” dedi.