Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Okmeydanı Mahallesi’ndeki evlerinde yangın çıkan Ayşe ve İrfan Varkal ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının ardından aileye destek sözü veren Başkan Kahveci, barınma, gıda, kıyafet ve ev eşyası gibi her alanda yardım sağlanacağını belirtti. Kahveci, ilgili kurumlarla iş birliği içinde ailenin evinin yeniden yapılandırılması için de çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Ziyaret sırasında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Arzu Duman ve Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Karakaya da hazır bulundu. Yangının ardından evdeki temizlik çalışmalarına başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen alanları düzenlemeye başladı.

Başkan Kahveci, "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ailemiz için yapılması gereken her adımı atacağız" dedi.