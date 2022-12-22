Balıkesir Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede yaşayan fakat ikametgâh adresleri farklı yerlerde bulunan hemşehrilerine, ikametlerini 31 Aralık öncesi e-devlet üzerinden Dursunbey’e taşımaları çağrısında bulundu.

Balıkesir Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede yaşayan fakat ikametgâh adresleri farklı yerlerde bulunan hemşehrilerine, ikametlerini 31 Aralık öncesi e-devlet üzerinden Dursunbey’e taşımaları çağrısında bulundu.

Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere verilen payların dağıtımında ve devlet yatırımlarında nüfus kriterleri esas alınıyor. Bu kapsamda Dursunbey’de yaşayıp ikametleri farklı il ve ilçelerde bulunan vatandaşlara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ikametini henüz ilçeye taşımamış olan vatandaşların 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde e-devlet üzerinden ikametlerini ilçeye taşımalarını istedi.

Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada, “Belediyemizce mahalli hizmetlerin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi için ilçe nüfusu çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ilçemizde ikamet edip adres kayıtları başka yerleşim merkezinde olan vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın birinci ikametlerini ilçemizdeki ikamet adreslerine almalarını önemle rica ediyoruz” dedi. Dursunbey nüfusunun 2021 yılında 34.159 olduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan, önemli bir konuya da dikkat çekti. Başkan Bahçavan, “Dursunbey’de yaşayıp, ikametgâhları Dursunbey dışında olan binlerce hemşerimiz var. Bu kardeşlerimizin gösterdiği katkılarla ilçemize daha da güzel hizmetler vereceğiz. Bu konuda tüm hemşehrilerimizin gerekli hassasiyet ve özeni göstereceğine inanıyorum” dedi.

E-devlet üzerinden ikametlerin taşınabildiğini hatırlatan Başkan Bahçavan, “İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitmeksizin E-Devlet Uygulaması üzerinden, arama butonuna “Adres Değişikliği Bildirimi" yazarak, açılacak olan sayfadan adreslerinizi taşıyabilirsiniz. Bu işlemi yapamayan vatandaşlarımız, Belediyemiz Beyaz Masa birimine başvurarak personelimizden destek alabilecekler” dedi.