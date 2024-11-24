Eskişehir İnönü ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası İnönü Belediyesi, yol temizliği çalışmalarına gece saatlerinde itibaren başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler önce haberi gelen kar yağışı yurdun batısından itibaren etkisini gösterdi. İnönü Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Başkan Serhat Hamamcı koordinasyonunda gece saatlerinden itibaren ilçede kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Başkan Hamamcı, uyarılar sonrası oluşturulan ekipler ile gece saatlerinde itibaren makineleri ile cadde ve sokakların trafiğe açılması için çalıştıklarını belirterek yağış durumuna göre ekiplerin her zaman hazırda beklediklerini belirtti.