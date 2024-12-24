Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yeni yıl öncesi Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret etti. Başkan Köse, hastanede tedavi gören çocuk hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Başkan Köse, hastanedeki çocukların yanına tek tek giderek ailelerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve çocuklarla sohbet ederek onlara hediyeler verdi. Ziyaret sırasında hasta çocukların ailelerine de geçmiş olsun dileklerini ileten Köse, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Köse, "Yeni yılın, tüm Giresunlulara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Şu an hastanelerde tedavi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Onların yanlarında olmak, bu zor süreçte onlara moral vermek bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Başkan Köse, ziyaretin ardından Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Berkan Şahin ile bir süre görüşerek hastane hakkında da bilgi aldı.

Tedavi gören çocukların aileleri ise Başkan Köse’ye bu anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti.