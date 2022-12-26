Dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Korkmaz ile birlikte kılınan Zalike Erdem’in cenaze namazına Kütahya Valisi Ali Çelik ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’da iştirak etti.

Başkan Hüseyin Doğan’ın vefat eden kayınvalidesi Zalike Erdem merkez Babuk Bey Camiinde kılınan namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın vefat eden kayınvalidesi Zalike Erdem toprağa verildi.

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