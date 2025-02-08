Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep’in ‘Gazilik’ unvanını kazanmasının 104. yıl dönümünde, şehrin kahramanlık tarihini ve büyük fedakarlıklarını vurguladı.

Doğan mesajında, kahramanlık destanına dikkat çekerek, "Bugün, şehrimizin kahramanlık destanını yazdığı gündür. 104 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep’imize ’Gazilik’ unvanı verilmiş ve bu unvan, atalarımızın büyük bir mücadele ve fedakarlıkla yazdığı kahramanlık destanının ölümsüzleştiği bir dönüm noktası olmuştur. O dönemdeki şehitlerimiz, bu topraklar için canlarını feda etmiş, gazilerimiz ise büyük bir kahramanlıkla ülkemizi savunmuşlardır. Bu kahramanlık, sadece Gaziantep’in değil, tüm Türkiye’nin gurur kaynağıdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Onların kahramanlıkları, bugün bizlere vatan sevgisini, birliği ve beraberliği en derin şekilde hissettirmektedir. Birlik ve beraberlik içinde, bu toprakların değerini ve şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.