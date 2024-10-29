Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Doğan Mesajında, “Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümü coşkusunu, millet olarak hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim şekli değil, çağdaş, demokratik ve aydınlık bir geleceğin kapılarını aralayan köklü bir değer olduğunu ifade eden Doğan mesajında, “Cumhuriyetimizin 101 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Cumhuriyet, en ağır şartlarda dahi milli egemenliği kazanacağının teminatıdır. Cumhuriyet 7’den 70’e eşit şartlarda yaşama hakkıdır. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi, şartlar ne kadar zor ve çetin olursa olsun Cumhuriyet’imizi korumak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu nedenledir ki, 101 yıldır aralıksız Cumhuriyet nöbetindeyiz. 101 kere Cumhuriyet, sonsuza kadar Cumhuriyet. Geleceğimiz mutlu, bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.