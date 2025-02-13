Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, mübarek gecenin toplumda sevgi, kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendiren özel bir gece olduğunu vurguladı.

Başkan Doğan, mesajında, "Berat Kandili, rahmet ve mağfiret dileyerek, günahların affedilmesi için dua ettiğimiz, aynı zamanda kalplerimizin temizlenmesi gereken bir gecedir. Bu mübarek gece, bizlere yalnızca af ve merhamet dilemenin değil, aynı zamanda birbirimize karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı olmanın önemini hatırlatmaktadır" dedi.

Doğan, Berat Kandili’nin Ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirterek, "Bu mübarek gecede yapılan duaların kabul olmasını ve tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Berat Kandili’nin, tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını, gönüllerimizin huzurla dolmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.