Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi içerisinde Emet ilçesine konut yapımı olmadığı yönünde sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap veren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan 3 ay önce başlatılan çalışmalar ile Emet’te de konut yapımının yer aldığını, yapılan açıklamaların sehven eksik kaldığını ifade etti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi içerisinde Emet ilçesine konut yapımı olmadığı yönünde sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap veren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan 3 ay önce başlatılan çalışmalar ile Emet’te de konut yapımının yer aldığını, yapılan açıklamaların sehven eksik kaldığını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz ile beraber konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hüseyin Doğan, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı üzere Cumhuriyet tarihimizin en büyük toplu konut projesi açıklanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ülke geneli yapılacak 500 bin konut içerisinde 100 konut ile Emet ilçemizde vardır. Yaklaşık 3 aydır toplu konut için gerekli etüt çalışmalarımız yapılmaktaydı. Kütahya geneli ilk açıklamalarda sehven ilçemize yapılacak konut sayısı yer almamıştır. Bizler de yoğun gündemimizde konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmamıştık. Bunu fırsat bilerek ve yapılan yanlışlığı gerekli araştırmayı yapmadan sosyal medyada bizlere ve AK Parti İlçe Teşkilatımıza yönelik eleştiriler ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeler oldu. Hiç kimse merak etmesin bizler belediye olarak Başkan Yardımcılarımız, ekiplerimiz ve ilçe teşkilatımızla ilçemize her tür konuda hizmet için fedakarca çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Gazi Emet’imize 100 konuttan fazla yapım için zaten çalışıyorduk. Belki bu projenin ilkinde veya ikincisinde sayıyı ilçemiz adına artırma çalışmalarını sürdüreceğiz. Ekibimizle birlikte ilçemiz tarihinin en büyük projelerini tek tek hayata geçiriyor, yarınların Gazi Emet’ini kurmak için çalışıyoruz. Bu vesile ile tekrar toplu konut projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.