Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramında sergiledikleri, “Küçük Yüreklerden 43 Büyük Kahraman" isimli oyunu büyük beğeni toplayan 3 Eylül İlkokulu tiyatro ekibiyle yemekte bir araya geldi.

Türk tarihinde önemli yere sahip 43 kahramanı canlandıran 3 Eylül İlkokulu tiyatro ekibindeki minik tiyatrocular Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile yemekte bir araya geldi. Yemekte öğrencileri tebrik eden Başkan Doğan, tarihi değerleri öğrenmek adına çocukları tiyatro etkinliğe yönlendirdikleri için öğretmenlerine teşekkür etti.