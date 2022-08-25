Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek ilçede devam eden alt yapı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek ilçede devam eden alt yapı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili Emet Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ”Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, Belediye Başkan yardımcımız Süleyman Sami Demirsöz ve Belediye Meclis Üyemiz İsmail Hakkı Kurt, ilçemiz mahalle muhtarları ile bir araya gelerek ilçede devam eden alt yapı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde ve mahalle sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulundular” ifadelerine yer verildi.