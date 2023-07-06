Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Emet ilçesinin 60 yıllık alt yapı sorununu tarihe gömeceklerini ifade etti.

Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Uğur Işılak konserinde halka hitap eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, halen ilçede devam eden alt yapı çalışmalarına değindiği konuşmasında,” Alt yapı çalışmalarımızdan önce ilçemizde anket yaparak halkımıza sorduk. Yüzde 60’ı altyapı çalışmalarına öncelik vermemizi istedi. Bizlerde halkımızın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladık. Uzun ve yorucu alt yapı çalışmalarında belki hep birlikte sıkıntılar çekiyoruz ama geleceğimiz ve yarının Gazi Emet’i için 60 yıllık sorunu da tarihe gömeceğiz “dedi.

Başkan Doğan konuşmasında, Emet ilçesinde yapımı devam Muhsin Yazıcıoğlu Türk Otağından da bahsederek, birçok Yörük ve Türkmen köyü bulunan Emet ilçesinde bölgede tek olacak oba ile geçmişte kurulan 16 Türk devletinin ve halen varlığını sürdüren 7 Türk devletinin temsil edileceğini ifade etti.

Başkan Doğan gecede, “Yörükler, Türkmenler ve Türk Dünyası Günü” etkinliğine katılan Yörük ve Türkmen derneklerine teşekkür ederek, günün anısına EMFEST çini tabak takdim etti.